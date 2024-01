Severina reagirala na Milanovićevu izjavu: 'Hvala što ste shvatili da se ne radi o meni, nego o mom djetetu'

'To traje devet godina, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može. Ne znam možda Ustavnom sudu? To je ozbiljna tema, ali nećete je čuti od Plenkovića,' poručio je Milanović.