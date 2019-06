Severina progovorila o svom strahu 'Bojim se da ću biti ostavljena, napuštena'

View this post on Instagram

S njom bih išla i na ljetovanje, jer je preslatka, pametna i topla... Ona je moja najdraža novinarka u Sloveniji, ona je moja ljubezen, @vesna.milek ❤️. Gledamo se večeras u 20:55h na TV SLO2 #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina