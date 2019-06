Severina iskreno o borbi za skrbništvo: 'Nisu krivi bivši partneri nego institucije koje to dozvoljavaju'

U emisiji Tončice Čeljuske 'U svom filmu' gostovala je estradna ikona Severina koja je ovim putem progovorila o intimnim detaljima sudske parnice s bivšim suprugom Milanom Popovićem oko skrbništva nad sinom Aleksandrom i ustvrdila da prolazi iznimno teško životno razdoblje

'To je teško. Pet godina mučenja i odlaženja po raznim institucijama. Zato mi je jako drago što je Jelena Veljača pokrenula ovu akciju. Posljednjih godina nisam na tvu i u novinama jer sam se povukla zbog brige o djetetu ali odlučila sam ipak progovoriti. To su teme o kojima se treba pričati. Naš sustav ne valja, njihova floskula da institucije rade svoj posao nije istinita. Nemam povjerenje u institucije iako vjerujem u pravosuđe bez obzira na sve. Ali neke naše socijalne službe su jako podbacile. Nisu krivi bivši partneri nego institucije koje to dozvoljavaju', rekla je Severina na pitanje Tončice Čeljuske o tome kako se nosi s trenutnom životnom situacijom oko borbe za skrbništvo nad sinom Aleksandrom s bivšim suprugom Milanom Popovićem.

'Imala sam sreću što su mi kompozitori iz svih krajeva slali pjesme. Ja sam se nekako uvijek znala pronaći u tim pjesmama. Nekad sam naravno pogriješila ali to je normalno. Rijetko tko bi se usudio pjevati Štiklu ili Gas gas, ali meni se to sviđa. Nikad nisam dvojila i nikad me nije zanimalo hoće li se to sviđati ljudima.'

Suradnici i kolege s estrade opisali su je kao perfekcionista i pjevačicu koja ide na sve ili ništa te tako objasnili njezin današnji uspjeh.

'Čovjek treba prihvatiti odgovornost za svoj život. Ne mislim da mi je ime Severina teret. Možda mi je bilo dok sam bila mala, bila sam užasno nesretna što nisam neka Ana ili Tamara. Ali onda kasnije mi je donijelo prednost.'