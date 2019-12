Severina Kojić otkrila hoće li održati koncert u zagrebačkoj Areni

Nakon što je Općinski građanski sud u Zagrebu donio privremenu presudu prema kojoj Severina Kojić gubi skrbništvo nad sinom kojeg dijeli sa srbijanskim tajkunom i bivšim partnerom Milanom Popovićem, pjevačica nije krila koliko je za nju bila šokantna presuda, kao ni koliko joj je teško palo razdvajanje od djeteta. Mnogi su nagađali kako će zbog ove, za nju teške životne situacije u kojoj se našla, Severina odgoditi već rasprodani koncert u Zagrebu, no pjevačica je sada stala na kraj špekulacijama

Svi koji su s uzbuđenjem iščekivali veliki koncert Severine Kojić u subotu, 7. prosinca, mogu biti sigurni da će se on i održati. Pjevačica je svoje obožavatelje umirila viješću da se njezina 'The Magic' turneja nastavlja.

Na svom Instagramu splitska pjevačica je objavila snimku s koncerta u Beogradu na kojoj pjeva svoj hit 'Dobrodošao u klub' dodajući heštegove 'The show must go on' i 'Hvala vam na podršci'.