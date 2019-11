Severina dovela sina na adresu Milana Popovića

Večeras u 20.11 sati pjevačica je u pratnji supruga Igora Kojića dovezla 7,5-godišnjeg sina Aleksandra na Horvatovac te ga predala svom bivšem partneru, kako je određeno sudskom odlukom i privremenom mjerom

Informaciju da je ispoštivana sudska odluka potvrdila je za Jutarnji list i odvjetnica Jasminka BIloš, koja uz odvjetnika Matu Matića zastupa Severinu Kojić, koja je uložila i žalbu na odluku suda.

Tea Golub, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, donijela je nepravomoćnu presudu i privremenu mjeru kojom se odlučuje da će maloljetni Aleksandar ubuduće živjeti s ocem, a majku će viđati dvaput tjedno, utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati, te svaki drugi vikend, ali ne od petka do nedjelje, nego od subote ujutro u 10 sati do nedjelje u 20 sati.