Šestogodišnjak spasio sestru od pobješnjelog psa, ali je sam nastradao; njegova hrabrost oduševila je najpoznatije akcijske junake Hollywooda

Nakon što je priča o šestogodišnjem dječaku iz Wyominga, koji je stao ispred dvije godine mlađe sestrice kako bi je zaštitio od bijesnog psa, te je kao posljedicu njegovog napada zaradio čak 90 šavova po licu, obišla svijet, malenom Bridgeru Walkeru javio se i kapetan Amerike iz filmskog hita 'Osvetnici', kao i Hulk, Spiderman, Wolverine...

Zvijezda filma 'Osvetnici', poznat i kao kapetan Amerike, Chris Evans ostavio je bez riječi šestogodišnjeg Bridgera Walkera, dječaka iz Wyominga, koji je prošli tjedan spasio svoju dvije godine mlađu sestricu od napada njemačkog ovčara koji ih je napao. Maleni Bridger pokazao je neviđenu hrabrost i postavio se ispred psa kako on ne bi ozljedio njegovu sestru, no na kraju je on postao žrtvom psa bez nadzora.