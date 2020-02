Selena Gomez posvetila je pjesmu njemu, a Justin Bieber u novom je singlu opjevao suprugu

Bivši ljubavnici Justin Bieber i Selena Gomez odlučili su svoje posljednje singlove napraviti s posebnim posvetama. Dok je poznata brineta ima potrebu obratiti se bivšem dečku koji ju je povrijedio, Justin je sada romantično opjevao svoju novu suprugu Hailey Bieber

Osim ljubavnih brodoloma, vodio je bitku sa zdravljem. Pop pjevač nedavno je otkrio da mu je bila dijagnosticirana lajmska bolest. Lajmska borelioza je infekcija uzrokovana bakterijom Borreliom burgdoferi, a prenosi se ugrizom inficiranog krpelja.

O svemu je u dokumentarnom filmu govorio njegov dugogodišnji menadžer Scooter Braun, koji je kazao da je na prvom mjestu bilo pjevačevo zdravlje te da je bilo prijeko potrebno da ga udalje sa scene.

U vrijeme početka stvaranja posljednjeg albuma Justin je već bio u ljubavni s Hailey, koja tvrdi da je presretna bio dio ovakvih projekata.

'Volim biti dio svega toga. Justin naprosto zrači u trenucima kada stvara svoju glazbu. Sjajne je volje i naprosto širi dobru energiju. Ništa mu nije teško, pa čak ni ostati budan do 3-4 ujutro', kazala je.

Zanimljivo, upravo Justinu njegova je bivša djevojka Selena Gomez posvetila svoju posljednju pjesmu. 'Lose you to love me' singl je kojim mu je pokušala poručiti sve što nakon prekida nije imala kad. Obratila mu se putem pjesme i tvrdi da je sada napokon spremna zatvoriti to ljubavno razdoblje i krenuti dalje.