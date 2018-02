Selena Gomez: 'Ova bolest je moj križ koji moram nositi cijeli život'

Mlada zvijezda Selena Gomez nedavno je izišla iz klinike u kojoj je provela dva tjedna na tretmanima protiv depresije i anksioznosti, te tvrdi kako je to sve na nju ostavilo velik trag

'Svatko tko me imalo poznaje, zna da ću uvijek na prvo mjesto staviti zdravlje. Imala sam mnogo problema s depresijom i anksioznosti i vrlo glasno sam o tome progovarala, ali smatram da je to nešto što nikada neću preboliti', kazala je Selena te se potom nadovezala kako joj je trenutno u fokusu samo to da bude zdrava.

'Neće biti lako i neće mi pomoći to što odjenem skupu haljinu i budem lijepa. Ova bolest je moj križ koji moram nositi cijeli život. Nosit ću se s time kako god znam, ali vjerujem da će sve biti dobro jer izabirem sebe prije svega ostalog', govori u nastavku bivša Disneyeva zvijezda, a onda otkriva i što je glavni razlog njezine depresije.