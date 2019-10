Selena Gomez napokon bez zadrške: 'Sretna sam što sam to poglavlje života mogla ostaviti iza sebe i krenuti dalje'

Nakon što su svjetlo dana ugledale njezine nove pjesme 'Lose You To Love Me' i 'Look At Her Now', javnost ne prestaje nagađati kako je Selenu Gomez za nastanak istih inspirirala njezina propala ljubavna veza sa kanadskom pop senzacijom, a slavna pjevačica sada je odlučila otkriti i sve detalje

Gostujući u showu Ryana Seacresta u Los Angelesu, Selena Gomez napokon je progovorila o najbolnijoj točki svog života - bivšem dečku Justinu Bieberu koji se nedavno drugi put vjenčao s manekenkom Hailey Baldwin. Naime, nakon što je, nakog poduže stanke, napokon objavila nove pjesme, svima je bilo od prve jasno kako su one posvećene upravo njemu, te da su one, na neki način, Selenin javni obračun s Bieberom.

Tijekom razgovora sa Seacrestom 27-godišnjakinja je rekla kako je sada napokon zaista sretna jer više nije u stanju u kakvom je bila kada je 2014. napisala pjesmu 'The Heart Wants What It Wants', u kojoj je opisala kako je ovisna o Bieberu, dok je pjesmom 'Lose You To Love Me' zapravo svima dala do znanja kako je napokon slobodna od njega i njegove ljubavi.

'Odlično se osjećam, a ovo je i savršeni trenutak za puštanje ovih pjesama, jer da sam ih pustila prije dvije godine, niti jedna moja riječ ne bi imala jačinu. To što sam napravila odmak i doista proživjela sve osjećaje kroz koje sam prošla, dovelo me do toga da sam zahvalna što sada svi mogu to čuti. S druge strane sve je i pomalo čudno, jer sam tu pjesmu napisala prije godinu dana, a danas se osjećam sasvim drugačije od trenutka kada sam ju pisala...Još mi više znači jer znam dobro gdje sam bila tada i kako sam se osjećala', počela je Selena Gomez ispovijest i nastavila:

'Bilo bi mi puno teže da sam je objavila kada sam ju i napisala, sada mi je zabavno, sretna sam.' Naravno, Ryan Seacrest nije odolio a da ju ne priupita koliko joj je bilo teško gledati svog bivšeg dečka Justina Biebera sretnog s novom djevojkom Hailey Baldwin, koja mu je ubrzo postala i supruga, iako niti u jednom trenutku nije ih imenovao, no svima je bilo jasno na koga se odnosi, na što je Selena rekla: