Seksi baka Balkana: Neda Ukraden 70. rođendan proslavila fotkom u kupaćem kostimu

Pjevačica je odavno zaradila nadimak 'seksi bake' zahvaljujući svom mladolikom izgledu kojeg je u povodu 70. rođendana odlučila proslaviti fotografijom u kupaćem kostimu i objavom novoga singla za svoje brojne fanove

Krajem lipnja voditelju Daliboru Petku Neda je priznala kako je zaljubljena. U igri u koju ju je 'uvalio' simpatični voditelj Neda je odgovarala sa jesam ili nisam pa je na pitanje je li zaljubljena odgovorila potvrdno.

No detalje nije željela otkriti. Ostala je tajanstvena i dodala: 'O tome više u sljedećoj emisiji, to be continued', našalila se pjevačica.