Neda Ukraden priznala je da je zbog ljubavi radila svakakve gluposti te otkrila da je zaljubljena

Pjevačica Neda Ukraden nerad progovara o svom ljubavnom životu, no voditelju Daliboru Petku otkrila je da je zaljubljena. Uskoro će proslaviti 70. rođendan, a kada se osvrne na svoj ljubavni život može reći da je svojevremeno zbog ljubavi radila sve i svašta

Iako će u kolovozu proslaviti 70. rođendan, Neda Ukraden uživa punim plućima. Pjevačica jedva čeka da se stanje s pandemijom primira pa da se vrati svojim koncertima i uveseljavanju publike. Proteklih mjeseci je kao i većina svijeta provela u izolaciji i, kako priznaje, nije joj bilo lako.

'Bolje mi to ne spominji. Jako sam se uplašila i za sebe i za druge, jer sam neposredno prije proglašenja izvanrednog stanja imala tri velika koncerta s tisućama ljudi, grljenjima i fotografiranjima. Spakirala sam kofer i otišla u kćerkin stan, sama u stanu, bila sam sama na cijelom katu. Ali sam to vrijeme iskoristila za pisanje memoara i stigla sam do Olimpijade u Sarajevu', otkrila je pjevačica.