Sean Penn otkrio o čemu je razgovarao s Putinom na večeri

Sean Penn prisjetio se neuobičajenog trenutka iz prošlosti kada je dijelio stol s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom priznavši da se nakon svega osjećao – prevarenim. Gostujući u emisiji Jimmy Kimmel Live 11. rujna glumac je reagirao na staru fotografiju na kojoj se, osim njega i Putina, nalazi i legendarni Jack Nicholson .

Na snimci njih trojica sjede za istim stolom, okruženi brojnim uzvanicima, a Kimmel se našalio da izgleda kao scena u kojoj se Putin sprema otrovati glumca. Penn je odmah razjasnio kontekst ispričavši da se sve dogodilo 2001. godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, kamo je stigao s Nicholsonom kako bi promovirali film.

Premda su zajedno završili na večeri, Putin se, kako se prisjetio Penn, neočekivano pojavio na večeri.

Razgovor s ruskim predsjednikom holivudski su glumci vodili preko prevoditelja, ali Penn je uvjeren da je ruski vođa 'znao i razumio engleski puno više nego što je pokazivao'.

Glavna tema o kojoj su tada razgovarali bila je očinstvo. Naime, Penn je tada već imao dvoje djece, Dylana i Hoppera, koje dijeli s bivšom suprugom Robin Wright, dok je Putin, prema poznatim informacijama, otac barem dviju kćeri.

Atmosferu za stolom Penn je opisao gotovo filmskom – njih dvadesetak sjedilo je za dugim stolom, ali svi su slušali isključivo Nicholsona i Putina. Također, dodao je i da nije posve siguran je li Putin bio njegov obožavatelj, ali da je bez sumnje pokazivao veliko divljenje prema Jacku Nicholsonu.

Unatoč pomalo mističnoj i napetoj atmosferi, Penn danas na taj trenutak gleda s osjećajem gorčine: 'Na kraju sam shvatio da me zapravo prevario.'