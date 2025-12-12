Svi gledaju u nos Bradleyja Coopera: Što mu se dogodilo?

Bradley Cooper pojavio se 10. prosinca u njujorškom DGA Teatru na projekciji svog novog filma 'Is This Thing On?', u društvu kolegice i prijateljice Laure Dern. Riječ je o američkoj komediji-drami iz 2025. godine koju je Cooper režirao te napisao scenarij zajedno s Willom Arnettom i Markom Chappelom, inspiriran životom britanskog komičara Johna Bishopa.

Ipak, premijera je ubrzo pala u drugi plan. Više od samog filma pažnju publike i medija privukao je izgled holivudskog zavodnika ...

Na njegovom nosu jasno su se vidjele ogrebotine, što je potaknulo brojne rasprave na društvenim mrežama. Mnogi su se pitali što se dogodilo, a američki tabloidi prenose da je glumac 'pretrpio površinsku ozljedu nosa'.

To, međutim, nije prvi put da je Cooper izazvao iznenađenje svojim izgledom.

Još na londonskoj premijeri istog filma njegovo je lice djelovalo primjetno drukčije, što je odmah raspirilo nagađanja o mogućim estetskim zahvatima...