Svi gledaju u nos Bradleyja Coopera: Što mu se dogodilo?

I.Bradić

12.12.2025 u 14:46

Bradley Cooper
Bradley Cooper
Na njujoršku premijeru svog novog filma 'Is This Thing On?' Bradley Cooper stigao je s vidljivom ogrebotinom na nosu, što je odmah postalo glavna tema večeri

Bradley Cooper pojavio se 10. prosinca u njujorškom DGA Teatru na projekciji svog novog filma 'Is This Thing On?', u društvu kolegice i prijateljice Laure Dern. Riječ je o američkoj komediji-drami iz 2025. godine koju je Cooper režirao te napisao scenarij zajedno s Willom Arnettom i Markom Chappelom, inspiriran životom britanskog komičara Johna Bishopa.

Ipak, premijera je ubrzo pala u drugi plan. Više od samog filma pažnju publike i medija privukao je izgled holivudskog zavodnika...

Na njegovom nosu jasno su se vidjele ogrebotine, što je potaknulo brojne rasprave na društvenim mrežama. Mnogi su se pitali što se dogodilo, a američki tabloidi prenose da je glumac 'pretrpio površinsku ozljedu nosa'.

To, međutim, nije prvi put da je Cooper izazvao iznenađenje svojim izgledom.

Još na londonskoj premijeri istog filma njegovo je lice djelovalo primjetno drukčije, što je odmah raspirilo nagađanja o mogućim estetskim zahvatima...

Bradley Cooper
  • Bradley Cooper
  • Bradley Cooper
  • Bradley Cooper
  • Bradley Cooper
Bradley Cooper

Estetski kirurg dr. Rian Maercks tada je komentirao kako smatra da je glumac bio na zahvatu zatezanja vrata i donjeg dijela lica, što je, tvrdi on, dovelo do svojevrsnog vizualnog disbalansa. S druge strane, njegov kolega dr. John Diaz iz Beverly Hillsa vjeruje da je riječ o posve prirodnom procesu starenja, možda uz pomoć pokoje doze botoksa.

