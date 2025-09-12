SMRŠAVIO JE

Krunoslav Capak posve je promijenio imidž: Pogledajte kako izgleda danas

I.Bradić

12.09.2025 u 20:24

Krunoslav Capak
Krunoslav Capak Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Svi koji se sjećaju njegovih svakodnevnih nastupa u doba pandemije sada bi ga na prvu teško prepoznali, jer se Krunoslav Capak u međuvremenu vidno promijenio

Svi se sjećamo onih dana kada smo s nestrpljenjem pratili javljanja Stožera civilne zaštite i čekali nove informacije o pandemiji. Među najprepoznatljivijim licima tada je bio Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je 2020. i 2021. gotovo svakodnevno iznosio podatke i smjernice vezane uz covid-19.

Nakon završetka pandemije povukao se iz javnog fokusa i rijetko smo ga imali priliku vidjeti, sve do ovog četvrtka, kada je predstavio rezultate javnozdravstvenih akcija namijenjenih braniteljskoj populaciji.

Tom prilikom fotografski objektivi zabilježili su i njegovu promjenu izgleda u protekle četiri godine.

Nakon završetka pandemije gotovo da je nestao iz javnog prostora, a nove fotografije otkrivaju njegovu značajnu promjenu zbog koje ga je mnogima u prvi mah teško prepoznati.

U proteklih pet godina vidno je smršavio, zamijenio je i svoje prepoznatljive dioptrijske naočale, a nerijetko se pojavljuje i bez njih, pa s osvježenim izgledom djeluje gotovo kao druga osoba.

Krunoslav Capak, rujan 2025.
Krunoslav Capak, rujan 2025. Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Krunoslav Capak, rujan 2025.
Krunoslav Capak, rujan 2025. Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

