Krunoslav Capak posve je promijenio imidž: Pogledajte kako izgleda danas

Svi se sjećamo onih dana kada smo s nestrpljenjem pratili javljanja Stožera civilne zaštite i čekali nove informacije o pandemiji. Među najprepoznatljivijim licima tada je bio Krunoslav Capak , ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je 2020. i 2021. gotovo svakodnevno iznosio podatke i smjernice vezane uz covid-19.

Nakon završetka pandemije povukao se iz javnog fokusa i rijetko smo ga imali priliku vidjeti, sve do ovog četvrtka, kada je predstavio rezultate javnozdravstvenih akcija namijenjenih braniteljskoj populaciji.

Tom prilikom fotografski objektivi zabilježili su i njegovu promjenu izgleda u protekle četiri godine.

Nakon završetka pandemije gotovo da je nestao iz javnog prostora, a nove fotografije otkrivaju njegovu značajnu promjenu zbog koje ga je mnogima u prvi mah teško prepoznati.

U proteklih pet godina vidno je smršavio, zamijenio je i svoje prepoznatljive dioptrijske naočale, a nerijetko se pojavljuje i bez njih, pa s osvježenim izgledom djeluje gotovo kao druga osoba.