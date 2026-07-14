ISKRENO PRIZNANJE

Sanja Vejnović prisjetila se neugodnosti iz djetinjstva: Reakcija učiteljice ju je šokirala

G.R.

14.07.2026 u 07:24

Sanja Vejnović
Sanja Vejnović Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
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Poznata domaća glumica Sanja Vejnović prisjetila se neugodnih iskustava iz osnovne škole, kada su dječaci neprimjereno dodirivali djevojčice. Posebno je šokantna bila reakcija njezine tadašnje razrednice koja je banalizirala cijeli problem

Gostujući u podcastu 'Um&Boom', glumica je otvoreno progovorila o razdoblju ranog puberteta i specifičnim situacijama s kojima su se suočavale njezine vršnjakinje u razredu. Kada su dječaci u dobi od oko 11 godina počeli nasrtati na njih, Sanja Vejnović je odlučila potražiti pomoć autoriteta. No, umjesto zaštite, dobila je odgovor koji i desetljećima kasnije pamti kao školski primjer pogrešne pedagoške prakse.

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Neugodna iskustva u pubertetu

Prisjećajući se školskih dana, glumica je opisala s čime su se djevojčice tada svakodnevno susretale. 'Sjetila sam se priče iz osnovne škole kada su dečki u pubertetu pod utjecajem hormona skakali na curice. Htjeli su nas silno primiti za grudi, a mi smo se tek počele razvijati', ispričala je Vejnović. Dodala je kako je to za djevojčice bio izrazito neugodan period jer ne žele biti dirane, dok su dječaci sve shvaćali kao zabavu, dolazeći im s leđa i umirući od smijeha.

Osjećajući se ugroženo, glumica se tada obratila svojoj razrednici za pomoć, no adekvatna reakcija je izostala. 'To su dečki, njima rade hormoni. Ah, dobro, proći će ih', glasio je odgovor profesorice. Vejnović je istaknula kako je takav stav poslao iznimno pogrešnu poruku jer je normalizirao neprihvatljivo ponašanje dječaka pod krinkom divljanja hormona, dok je djevojčicama implicitno poručeno da takve situacije jednostavno moraju istrpjeti i na njih se naviknuti.

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