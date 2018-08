Samozatajna supruga našeg reprezentativca: Melanie Bradarić osvaja ljepotom i modnim kombinacijama

Premda nije toliko eksponirana kao neke druge supruge nogometaša, supruga našeg veznjaka Filipa Bradarića, zgodna je brineta koja osvaja svojim stilom. Melanie Bradarić privlači pozornost svojom simpatičnošću i odjevnim 'komadima'. Njeguje damski stil s dozom ležernosti, a brojne pratitelje na društvenim mrežama oduševljava svojim fotografijama

Na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, Filip Bradarić nije skupio veliku minutažu no on je itekako sretan i zadovoljan. Mladog veznjaka cijelo je vrijeme bodrila 23-godišnja studentica Pomorskog fakulteta, supruga Melanie Bradarić. Splitska ljepotica i nogometaš postali su roditelji dječaka Luke u svibnju prošle godine, a na Instagramu se može vidjeti koliko uživaju u roditeljstvu.

'U Filipovom rječniku romantika ne postoji, ljubav iskazuje na potpuno drugačiji način. Iako me iznenadio kad me zaprosio. Baš smo došli u Split, Filip je operirao krajnike i nije mogao govoriti, a njegova mama je stalno pitala kada ćemo se više ženiti. Filip se u tom trenutku ustao, kleknuo, izvadio kutiju s prstenom i nabacio osmijeh od uha do uha. Zagrlio me, ja nisam ništa rekla, samo sam htjela da taj trenutak zauvijek stane', otkrila je Melanie ranije za Novi list.