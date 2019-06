'S godinama ljudi shvate da im je primjerenije otići na koncert ili operu, nego u techno ili narodnjački klub'

Ona je zaštitni znak HRT-a kad je riječ o programu kulture, a posebno ozbiljne glazbe. Gledatelji je godinama prate u emisijama poput ciklusa 'Emisija', 'Međučin', 'Trikultura', 'Svijet klasike' i 'Art á la carte' te kroz brojne izravne prijenose koncerata, opera i baleta. Uoči dodjele Nagrade Vladimir Nazor, koju će u utorak 18. lipnja u izravnom prijenosu na HRT-u voditi s Draženom Ilinčićem, lijepa muzikologinja je za tportal govorila o publici koja sluša klasičnu glazbu, kako je postala pravi baletni fan te tome što još osim glazbe ispunjava njezin život

Za mene je glazba život i hrana, glazba je moj zrak, bez glazbe ne mogu živjeti, uz glazbu se smijem i plačem, uživam, radim i opuštam se. Ona nesumnjivo najbolje popravlja moje raspoloženje i hrani moju dušu, koliko god to otrcano zvučalo, ali tako jest.

Na 3. programu Hrvatske televizije radite emisiju o klasičnoj glazbi, operi i baletu, nekoć Plodove klasike, danas Svijet klasike, te emisiju Art a la carte, u kojoj gledateljima predstavljate opere i balete. Tko je vaša publika i koliko ljudi slušaju klasičnu glazbu?

Moja publika svakako je ona koja puni koncertne i kazališne dvorane hrvatskih koncertnih, opernih i baletnih sezona. Nakon što su nešto i sami doživjeli, kroz moje emisije proživljavaju to na novi način, uz pregršt novih informacija i perspektiva zabilježenih TV kamerama. No obraćam se i svima koji iz raznih razloga ne mogu fizički nazočiti događajima, pa o njima saznaju isključivo preko TV-a. U tome je najveća vrijednost HTV-a kao javnog medija - jedino se u mojim emisijama prenose događaji sa scene klasike i poglavito nakon što se prestala emitirati 'Opera box' Dražena Siriščevića, koja je moj veliki uzor i vidim svoju misiju u daljnjoj popularizaciji opere. Oni koji se jednom 'zakače' na klasiku, nema im više spasa, ostanu zauvijek veliki ljubitelji i ovisnici o tom žanru. No treba uvijek raditi na tome da se što više ljudi, poglavito mladih, 'zakači'.

Kako publici približiti klasičnu glazbu i zaintrigirati današnju populaciju u vrijeme u kojem je popularnija techno, turbo folk ili hard rock glazba nego recimo Mozart?

Svaka vrsta glazbe u svoje vrijeme i svaka za svoju prigodu. Mozart liječi dušu i to je već znanstveno dokazano. Klasična glazba intimnije progovara svakom čovjeku i svatko do nje dolazi na svoj način. Danas, kad je sve dostupno klikom na mobilnom telefonu, naša je misija stvoriti što kvalitetniji i modernom čovjeku pristupačniji tip programa sa zanimljivim reportažama, sugovornicima i vrhunskim interpretima dobre glazbe. Ako ništa drugo ne upali, vrijeme svakako ide u prilog klasičnoj glazbi, vrijeme je na našoj strani. S godinama ljudi shvate da im je primjerenije otići na koncert ili operu, nego u techno ili folk klub.