Rolling Stonesi prijete tužbom Trumpu jer koristi njihovu glazbu na predizbornim skupovima

Predsjednik Donald Trump igra se vatrom. Članovi Rolling Stonesa zaprijetili su mu tužbom jer koristi njihovu glazbu na predizbornim skupovima, piše časopis The Rolling Stone

Posljednji je put koristio njihov hit 'You Can't Always Get What You Want' na skupu održanom proteklog tjedna u Tulsi.

Britanski rokeri žale se da Trump neprestalno koristi njihovu glazbu na svojim skupovima još od predsjedničke kampanje 2016., no njihova upozorenja ga dosad nisu spriječila da s time prekine.

Štoviše, na inauguraciji održanoj 2017. članovi njegova izbornog stožera puštali su njihov hit 'Heart of Stone'.

S obzirom na to da ni nakon četiri godine nisu uspjeli postići što žele, odlučili su pojačati pritisak, prenosi portal Deadline.