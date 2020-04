Najnoviji singl Rolling Stonesa 'Living in a Ghost Town' (Živjeti u gradu duhova) objavljen u četvrtak, postao je himna većine Amerikanaca u vrijeme borbe protiv koronavirusa i hit broj jedan u više od 20 država

'Keith Richards i ja smo dijelom izmijenili pjesmu', kazao je Jagger u povodu izlaska novog singla izdanog nakon višegodišnje pauze. Prvi je to originalni materijal slavne grupe nakon 'Doom and Gloom' i 'One more shot'.

'Život je bio tako lijep, a onda smo se svi zatvorili i izolirali', stoji u tekstu te se dodaje - Molim, neka sve bude brzo gotovo... Osjećam se poput duha, živim u gradu duhova".

Prošli su tjedan članovi benda sudjelovali u humanitarnom koncertu čija su sredstva namijenjena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a organizirala ga je Lady Gaga. Izveli su svoj hit 'You can't always get what you want'.

Jagger je kazao da je dio nove pjesme završen u izolaciji, no pritom ističe da ipak ne postoji zamjena za vrijeme što ga članovi benda provode zajedno.