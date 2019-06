Robert Knjaz izbjegao gužvu baš poput Maje Šuput, no on je za razliku od pjevačice imao opravdan razlog

Televizijski voditelj, autor, redatelj i glumac Robert Knjaz, koji svoju publiku redovito zabavlja sportskim pričama na svom YouTube kanalu KnjazTV, nedavno je doživio lakšu ozljedu noge, unatoč kojoj je morao stići na avion. Svoj je privremeni hendikep vrlo vješto iskoristio da izbjegne gužve u zračnoj luci Franjo Tuđman te se prije svih ostalih ukrca u avion

'Moraš se snać u životu. Samo kažeš da si uganula nogu i preskočiš red od 500 ljudi', stoji u Majinom komentaru fotografija na kojima ju osoblje istanbulske zračne luke Ataturk, poput kraljice, vozi u kolicima preskačući ogromne redove ljudi, rekla je tada pjevačica u urnebesnom videu koji je podijelila sa svojim obožavateljima na Instagramu.

Isti privilegirani tretman imao je i voditelj Robert Knjaz, no on je za to, za razliku od Maje, imao opravdan razlog. Knjaz je u zračnoj luci Franjo Tuđman čekao svoj let u loungeu, a ljubazno osoblje ga je, uvidjevši steznik na njegovoj nozi, posjelo u invalidska kolica te ga iz loungea prevezlo do aviona, baš kao što je to za Maju učinilo osoblje u Istanbulu.