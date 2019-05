[VIDEO] Robert Knjaz pripremio novu poslasticu za svoje fanove

Vjerojatno je malo gledatelja televizije koji se ne oduševe kad čuje da popularni autor sprema nešto novo. Iza njega su mahom hvaljeni serijali 'Zaleđe', 'Svlačionica', 'Koledžicom po svijetu' te mnogi drugi koji su publiku doslovno 'lijepili' za televizor. Svojim brojnim fanovima koji su ga godinama vukli za rukav i tražili da reprizno pogledaju njegove uratke pripremio je svoj Knjaz TV o kojem je ponešto ispričao za tportal

'Cijeli život me netko pita gdje može pogledati nešto od emisija koje sam radio, sto nije ni čudo jer sam u ovih 28 godina televizije snimio skoro svakog stanovnika Hrvatske. Iako priznajem dosta sam se kasno uključio u digitalne trendove i tek prije godinu dana pokrenuo 'Knjaz TV', službeni YouTube kanal. Nekad davno kad je tek krenuo Facebook i Marc Zuckberg imao dva fejsbuk frenda, baka Slavica je već imala 80 tisuća fanova, a ja samo 40 hiljki. Umjesto da sam to nastavio gajiti to sam zanemario i sad krećem ispočetka. A dodatna motivacija za 'Knjaz TV' je ta da na jednom mjestu imam sve što sam radio i da moji gledatelji ne moraju kopati i traziti vec na jednom mjestu imaju svih 400 i vise emisija koje sam proizveo...Trenutno snimam drugu sezonu 'Najveće svjetske fešte' za HTV, a kako sam prošle godine radio “nogometne priče” za Planet sport, sad ih lagano dižem na kanal i dosta sam zadovoljan reakcijama. Ljudi hvala vam uz pusu i sklek! A tu je serijal 'Volim te baka al ne više od lige prvaka'. Ima tu svega, pravi “švedski stol” od 7-77 godina. Navali narode, besplatno a naše!', rekao nam je Robert Knjaz.

Sad radi novu sezonu 'Najveće svjetske fešte', a bit će još, najavio je, hrpa razgovora s nogometašima i nove nogometne priče za Planet sport, od jeseni. Društvene mreže mu itekako pomažu u promociji onog što radi.