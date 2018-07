Riana Petanjek: 'U Hrvatskoj se osjećam staro, a u Americi kao beba'

Od početka lipnja na Novoj TV se počela prikazivati emisija 'CoolTurist' koja na pozitivan i neposredan način u domove gledatelja donosi zanimljive i pristupačne turističke sadržaje. Vodi je svestrana 33-godišnjakinja Riana Petanjek koja je zbog svoje neposrednosti i spontanosti ubrzo osvojila simpatije gledatelja. Novinarka i putopiskinja koju su mnogi prozvali ženskim Željkom Malnarom, za tportal je ispričala sve o svom televizijskom angažmanu, putovanjima, ljubavima i planovima

Teško je nabrojati sva njezina zanimanja i titule, sve zemlje u kojima je boravila pa kad se započne razgovor sa zanimljivom sugovornicom poput Riane Petanjek, ne nazire mu se kraj. Inspirativna i iskrena sugovornica na početku je ispričala kako je počela njezina najnovija, televizijska 'avantura', suradnja s Novom TV u emisiji 'CoolTurist'. 'U listopadu sam bila gost u seriji 'Bez kočnica' zbog svoje Harley avanture. Urednik u toj seriji je skužio da sam televizična i ja sam mu ispričala kako sam to ljeto vodila britanski reality koji se snimao u Dubrovniku. To mi je bilo takvo genijalno iskustvo i takva pljuska meni i Hrvatskoj u kojoj nikad nisam bila dovoljno dobra da budem voditeljici. Čak su mi, dok sam radila na radiju govorili da imam govornu manu. Kako sam radila u turizmu, producentica koja je radila u Dubrovniku rekla je da sam joj super i da bi mi voljela srediti intervju s glavnim producentima. Imala sam s njima skype intervju i nakon 500 epizoda istog voditelja, imali su voditeljicu iz Hrvatske. Emisija se zove 'Coach road trip' to je ala Big brother samo putuju po svijetu. Urednik serije me zvao na audiciju dok sam bila na Tajlandu s grupama i kako nisam mogla doći poslala sam mu videa s te britanske serije. Kad sam došla u Hrvatsku pretpostavljala sam da su nekog našli, ali su me pozvali na probno snimanje', kaže.

Zbog prethodnog iskustva i ležernosti i opuštenosti pred kamerama za 'CoolTurist' joj nije trebala nikakva posebna priprema. 'Stvarno dugo radim s medijima na bilo koji način tako da mi je to sve prirodno. Meni su voice overi najnormalnija stvar jer sam radila na radiju. Taj posao koji sad radim je spoj svega što sam radila do sad. Mojim dečkima iz ekipe je fantastično što najave zapamtim u roku pet minuta', rekla je. Riana je završila čak tri studija: u Zagrebu na Fakultetu političkih znanosti, diplomirala je novinarstvo, na Fakultetu strojarstva u Mariboru završila je studij dizajna, a u američkom San Franciscu dovršila je studij režije i videoprodukcije. Radila je 'hrpu' drugih poslova. Bila je turistički vodič i pratitelj, novinar, kolumnist, dizajner, instruktor kajaka, bicikliranja, stjuardesa, babysitter, dogsitter, pisac, putopisac, fotograf, autor dokumentaraca. Kruha nikad, kaže, neće biti gladna, jer ako je preživjela u najskupljem gradu u Americi gdje je došla s tisuću dolara i Indiji, onda će, sigurna je.

'Mislim da je sve stvar treninga. Studirala sam na dva fakulteta istovremeno bez problema, jer mozak je kao svaki drugi mišić, ako radiš sklekove svaki dan, za deset dana će ih raditi bez problema i biti sve bolji', ističe. Ne voli pogledati emisije koje je napravila, ali ih gleda jer je, kaže, jako samokritična. 'Da izgledam kao Sophia Loren a vodim kao A. Bordaine, našla bih si grešku', priznaje. U uređivanju emisije 'CoolTurist' ima puno udjela. 'Samo dobijem popis što radimo, a ostalo je doslovno sve na meni: koliko ću što izvući iz ljudi, koliko će netko sa mnom biti u kadru i ostalo. Neke ljude znam toliko izmaltretirati dok ne dobijem nešto suvislo. Recimo nedavno smo snimali starog klesara na Braču koji mi je odgovarao vrlo šturo. Toliko dugo sam ga gnjavila da mi je na kraju rekao: 'Isklesao bih te za tri sata'. Kamermani su pali na pod od smijeha. Toliko sam dugo radila s ljudima, jer kad vodiš turističke ture i potpunim strancima si na raspolaganju 24 sata i bila im mama, tata, psiholog, doktor, ljubavni savjetnik, sve. Tako da znam kako trebam raditi, iako to zna biti jako iscrpljujuće. Ali rad s ljudima mi je donio iskustvo da mi je danas posve normalno pričati s bilo kime, bilo kojeg zanimanja', izjavila je.

Kad je ljudi iscrpe 'baterije puni' vožnjom motorom i slušanjem jazza. Iako potječe iz obitelji glazbenika, nikad nije svirala niti pjevala. 'Tata mi je kao maloj stalno govorio da nemam sluha. (smijeh). Glazba mi je beskrajno važna. I mogu se vidjeti da za par godina puknem i naučim svirati saksofon koji mi je najseksi instrument. Glazba mi je toliko važna biram frajere po tome kakvu muziku slušaju. Nedavno sam se zaljubila u jednog Amerikanca samo zato što je prepoznao koliko volim Franka Sinatru, Creedence. Kad sam išla u Italiju s motorom, napunila sam si mp3 sa svim i svačim, 14 dana intenzivne vožnje od deset sati sam slušala Boba Dylana.Toliko mi je pasao da ga nisam gasila. Ali kad gledam današnju hrvatsku scenu mi je zlo. Naročito kad kužim da bendovi poput Mayalesa i sličnih ne uspijevaju ostvariti veći uspjeh, e to me posebno deprimira. Doslovno me boli koliko mi nedostaje New York, grad koji zadovoljava svačiji glazbeni ukus kad je riječ o mjestima gdje se konzumira glazba', napominje.

'CoolTurist' je, kaže Riana, trenutno drži u Hrvatskoj. Toliko voli raditi tu emisiju da se nada će tu emisiju jednog dana s ekipom kojom sada radi putovati po svijetu. Ima li uslijed silnih obaveza i putovanja mjesta za privatni život, pitali smo je. 'Ja sam hodajući ljubavni promašaj. Jako se teško muškarci nose sa mnom. I onda dođeš do jedne faze kad shvatiš neki imaju jedno, a ja nešto drugo. Previše volim svoj posao i to što radim da bih to ugrozila zbog toga da me danas-sutra netko ostavi zbog mlađe, kako to danas obično ide. (smijeh) Ima raznih ljubavi, ne podrazumijeva ona samo onu s osobom s kojom dijeliš krevet. Imam prijatelje koje volim, obitelj i ne trebam muškarca da bih se ostvarila', poručuje. Televizijski uzori su joj Anthony Bourdain, Goran Milić i Željko Malnar. A najveća ljubav joj je televizija bez obzira na to je li ispred ili iza kamere. Želi raditi dokumentarce. Jedan od najdražih poslova joj je bio rad za njujorškog fotografa. 'Lik je bio 30 godina Timbalandov fotograf, a kad mi je rekao da je radio sa Sade bila sam presretna', kazala je. Među brojnim planovima je i dokumentarac koji želi raditi 'Žena na muškoj cesti'. 'Bilo bi o Route 66-u, ali najviše o ženama koje su me pratile. Naime, dobila sam toliko pisama i poruka tipa: 'Da sam mlađa, bila bih ti', 'Želim biti ti kad odrastem', a to mi je najveća plaća za ono što radim. Kad mi je jedan dečko napisao da mu je moja knjiga 'Slane banane' promijenila život, meni je to bilo nešto najljepše što sam mogla čuti. To mi je zaista najveća nagrada, izjavila je. Drugo izdanje knjige joj je, kaže, rasprodano, a ona već priprema novu knjigu o svom preživljavanju u Americi.

Jedna od želja joj je sinkronizirati crtiće te proputovati južnu Ameriku, naravno - motorom, a na pitanje kako putuje, financira putovanja i je li danas luksuz putovati ispričala je: 'Loše mi je od naslova 'Dao otkaz da bi putovao po svijetu, živi svoj san'. Dođe mi da se izbljujem! Što, dođeš na aerodrom i dobiješ besplatnu kartu za let? Kako se to radi? Neka mi netko objasni jer ja to ne znam. Ja svaku svoju kartu moram platiti, za svako svoje putovanje moram se naraditi. Nemam podobne roditelje, sponzore niti dečka, sve je trud, rad i zalaganje. Iza svega svog stojim sama i dobrog i lošeg što sam prošla u životu', priznaje. Za sebe kaže da nije ništa posebno nego je samo imala više hrabrosti od mnogih ljudi. 'Mislim da svatko to može. Ne mislim za sebe da sam nešto vanserijsko i senzacionalno. Nemam sindrom Boga, iako pišem s obje ruke. (smijeh) Treba se maknuti od okvira od ovog društva koje je tu groznije nego vani. Tu sam se uvijek osjećala kao stara baba jer nemam muža, djecu, a u New Yorku i Americi sam svim prijateljima bila kao - beba.To su po godinama osobe puno starije od mene, ali tamo nitko ne pita i nikog ne zanima imaš li muža i djecu. Ti ljudi najnormalnije izlaze, uživaju u životu i vode sasvim neke druge razgovore', otkrila je.