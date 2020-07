Razgovarali smo sa svjetski priznatom jazz glazbenicom Ines Tričković, Oliverovom nećakinjom: 'Iz domovine mi nedostaju samo tišina i plavo more'

Samouka pjevačica jedna je od najcjenjenijih jazz pjevačica u Hrvatskoj i inozemstvu. Ines Tričković donijela je pravo osvježenje na scenu svojom slojevitošću u glazbenom izričaju što su glazbeni kritičari itekako prepoznali. Dubrovkinja, koja plijeni jednostavnošću i ljupkošću, ostvarila je ono za čime čezne svaki glazbenik u svojoj karijeri - da nastupa po cijelom svijetu, surađuje s raznim umjetnicima i živi od glazbe

U domaćim okvirima Ines Tričković predstavila se hvaljenim albumom 'Runjić In Blue', a odlaskom iz Hrvatske počela je ostvarivati značajna gostovanja. Jedno od njih bilo je u legendarnom Carnegie Hallu u New Yorku, a sudjelovala je na brojnim festivalima, te kao prvi hrvatski jazz umjetnik u prestižnom jazz koncertnom ciklusu 'All Souls At Sundown' u Unitarnoj crkvi na Manhattanu u New Yorku u pratnji poznatog jazz pijanista Aarona Goldberga. Prva je Hrvatica u povijesti koja se našla na naslovnici magazina 'American Way' zrakoplovne kompanije American Airlines, koji se može čitati u svim njihovim avionima na svijetu. Kći sestre Vesne Dragojević od 2016. godine je stalni gost-predavač na CMI Music Instituteu, jazz akademiji u Zhuhaiu u Kini, a živi i radi na relaciji Macau-Hong Kong-New York-Dubrovnik.