Publika traži još: Luce iz 'Kumova' širi seriju rasprodanih večeri

'Već me vijest o prvom rasprodanom koncertu toliko lijepo iznenadila, nisam mogla ni zamisliti da će ulaznice za drugi planuti u još rekordnijem roku. Nema većeg priznanja i sreće od popunjenoga gledališta u rodnom gradu. Od srca hvala dragoj publici i, naravno, nenadmašnom Black Coffeeju. Muzicirati s njima zbilja je svaki put novo i transcendentalno iskustvo i to se očito prenosi i na publiku, a za glazbenike nema veće sreće', ispričala je glumica i pjevačica za Slobodnu Dalmaciju.