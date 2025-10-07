Publika traži još: Luce iz 'Kumova' širi seriju rasprodanih večeri

Splićanka Ana Uršula Najev tiho i uporno gradi paralelne pozornice – kazališnu i glazbenu, a publika joj uzvraća punim dvoranama i ovacijama. Nakon rasprodanog splitskog koncerta, stiže novi datum (23. listopada) posvećen domaćim pjevačkim divama. Repertoar je to koji joj savršeno pristaje, a zbog velikog interesa publike, Teatar uz more najavljuje i treći koncert Ane Uršule Najev i sastava Black Coffee
Uz podršku 'Kumova' i prepoznatljiv scenski šarm, Ana Uršula Najev potvrđuje status jedne od najzanimljivijih multitalenata domaće scene – umjetnice koja emociju vješto prenosi iz uloge u pjesmu, iz kadra na pozornicu.
Nema veće sreće
Novim koncertnim datumom, potvrđuje svoj sjajan glazbeni zamah i status miljenice domaće publike. Uz legendarni splitski glazbeni sastav Black Coffee, nastupa u nedjelju 30. studenoga, u 20 sati, u dvorani Lora, a kako je izjavila, jedva čeka ondje opet zapjevati.
'Već me vijest o prvom rasprodanom koncertu toliko lijepo iznenadila, nisam mogla ni zamisliti da će ulaznice za drugi planuti u još rekordnijem roku. Nema većeg priznanja i sreće od popunjenoga gledališta u rodnom gradu. Od srca hvala dragoj publici i, naravno, nenadmašnom Black Coffeeju. Muzicirati s njima zbilja je svaki put novo i transcendentalno iskustvo i to se očito prenosi i na publiku, a za glazbenike nema veće sreće', ispričala je glumica i pjevačica za Slobodnu Dalmaciju.