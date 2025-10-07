GLAS KOJI PUNI DVORANE

Publika traži još: Luce iz 'Kumova' širi seriju rasprodanih večeri

D.A.M.

07.10.2025 u 22:05

Ana Uršula Najev
Ana Uršula Najev Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric
Bionic
Reading

Splićanka Ana Uršula Najev tiho i uporno gradi paralelne pozornice – kazališnu i glazbenu, a publika joj uzvraća punim dvoranama i ovacijama. Nakon rasprodanog splitskog koncerta, stiže novi datum (23. listopada) posvećen domaćim pjevačkim divama. Repertoar je to koji joj savršeno pristaje, a zbog velikog interesa publike, Teatar uz more najavljuje i treći koncert Ane Uršule Najev i sastava Black Coffee

Uz podršku 'Kumova' i prepoznatljiv scenski šarm, Ana Uršula Najev potvrđuje status jedne od najzanimljivijih multitalenata domaće scene – umjetnice koja emociju vješto prenosi iz uloge u pjesmu, iz kadra na pozornicu.

vezane vijesti

Nema veće sreće

Novim koncertnim datumom, potvrđuje svoj sjajan glazbeni zamah i status miljenice domaće publike. Uz legendarni splitski glazbeni sastav Black Coffee, nastupa u nedjelju 30. studenoga, u 20 sati, u dvorani Lora, a kako je izjavila, jedva čeka ondje opet zapjevati.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog MasterChefa Izvor: Cropix / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

'Već me vijest o prvom rasprodanom koncertu toliko lijepo iznenadila, nisam mogla ni zamisliti da će ulaznice za drugi planuti u još rekordnijem roku. Nema većeg priznanja i sreće od popunjenoga gledališta u rodnom gradu. Od srca hvala dragoj publici i, naravno, nenadmašnom Black Coffeeju. Muzicirati s njima zbilja je svaki put novo i transcendentalno iskustvo i to se očito prenosi i na publiku, a za glazbenike nema veće sreće', ispričala je glumica i pjevačica za Slobodnu Dalmaciju.

Ana Uršula Najev
  • Ana Uršula Najev
  • Ana Uršula Najev
  • Ana Uršula Najev
  • Ana Uršula Najev
Ana Uršula Najev Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic / CROPIX

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PONOVO U ISTOM KADRU

PONOVO U ISTOM KADRU

Serkan iz turske serije 'Miriše na ljubav' godinama nakon snimanja objavio fotografiju s Kiraz
JAKA ŽENA

JAKA ŽENA

Ovi znakovi otkrivaju da se Keith Urban osjećao ugroženo u društvu snažne Nicole Kidman
INTIMAN TRENUTAK

INTIMAN TRENUTAK

Borna Sosa kakvog nikad ne vidimo: Pozirao s partnericom i sinom zbog jedinstvenog povoda

najpopularnije

Još vijesti