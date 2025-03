Prvi javni istup Melanije Trump nakon što je ponovno postala prva dama

Prijedlog zakona, nazvan 'Take It Down Act', predviđa kriminalizaciju objave intimnih snimaka bez pristanka na saveznoj razini, uključujući i računalno generirane 'deepfake' slike. Također bi obvezao društvene mreže da u roku od 48 sati uklone sporni sadržaj na zahtjev žrtve.

Zakon su u Senatu predložili Ted Cruz, republikanski senator iz Teksasa, i Amy Klobuchar, demokratska senatorica iz Minnesote. Zakon je u veljači prošao Senat, a Melanijina podrška mogla bi pomoći da prođe i u Predstavničkom domu te stigne na potpis američkom predsjedniku.

Problem koji pogađa mnoge

Senator Ted Cruz, jedan od predlagatelja zakona, istaknuo je kako je inicijativa potaknuta stvarnim slučajevima žrtava. 'Ovo je problem koji pogađa mnoge. Nitko ne bi trebao prolaziti kroz traumu koju su mnogi Amerikanci doživjeli zbog zlonamjernog dijeljenja intimnih sadržaja', rekao je.

Zanimljivo je da prijedlog uživa potporu i tehnološkog sektora. Andy Stone, glasnogovornik tvrtke Meta, vlasnika Facebooka i Instagrama, izjavio je: 'Podržavamo napore za sprječavanje zlouporabe intimnih sadržaja. To je ključno za sigurnost naših korisnika'.

Inače, Melania Trump već ima iskustva u borbi za sigurnost na internetu. Tijekom prvog mandata svog supruga pokrenula je inicijativu 'Be Best', koja se dijelom fokusirala na zaštitu djece u digitalnom okruženju. Izvori bliski Bijeloj kući navode da prva dama razmatra oživljavanje te kampanje u proširenom obliku.

Analitičari ističu da bi ovaj angažman mogao označiti novu fazu u javnom djelovanju prve dame. Očekuje se da će Melania Trump nazočiti obraćanju predsjednika Trumpa Kongresu, što bi moglo dodatno učvrstiti njezinu poziciju kao aktivne sudionice u kreiranju javnih politika.