Meghan Markle otkrila nepoznate detalje iz obiteljskog života: 'Bilo je mnogo preokreta'

Vojvotkinja se također dotaknula i mnogih izazova s kojima se suočila pri pokretanju svog lifestyle brenda 'As Ever', ali i svoje nove Netflixove emisije. Priznaje da je bilo 'mnogo preokreta', uključujući probleme s zaštitnim znakom i promjenom imena brenda. Meghan je govorila i o svom procesu učenja i zahvalnosti prema onima koji su joj dali prostora za pogreške. 'To je krivulja učenja', kaže Meghan, naglašavajući važnost opraštanja samoj sebi kroz taj proces.

Nadalje, istaknula je i značaj prezimena Sussex za svoju obitelj.

'To je naše zajedničko prezime i predstavlja našu obitelj, i mislim da nisam prepoznala koliko će mi to značiti dok nismo dobili djecu. Volim što je to nešto što Archie, Lili, H i ja svi imamo zajedno. To mi puno znači', rekla je.

Nova Netflixova serija

'S ljubavlju, Meghan' premijerno će se prikazati 4. ožujka na Netflixu. Serijal se fokusira na Meghanine osobne strasti, uključujući kuhanje, vođenje kućanstva i dekoriranje. Harry se pojavljuje samo kratko u posljednjoj epizodi, kao suptilna podrška svojoj supruzi.