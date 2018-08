Veliko slavlje Lidije Bačić: 'Svaki danom sam sve sretnija i zadovoljnija'

Punat 4.8 !!! Na moj rođendan je baš ovaj koncert 🎉 Slobodno mi čestitajte...😂😘😊 Sutra Dan Pobjede u Kninu🇭🇷🎵 #LidijaKoncerti #lidija6godina570koncerata #istasiglas #planetlille

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Aug 4, 2018 at 7:41am PDT