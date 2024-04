Princ William otkrio kako i princ George ide njegovim stopama

Princ George postao je pravi obožavatelj Aston Ville, baš poput njegvog oca, princa Williama. Dok je odlazio sa stadiona, princa Williama su pitali je li princ George sada 'Part of the Pride', što je izraz koji navijači Ville koriste kako bi opisali sljedbenike svog tima. 'O da, obožava to', odgovorio je William, a to je vrlo brzo sportski novinar Neil Moxley podijelio razmjenu na X-u.