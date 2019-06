Princ Harry ozbiljnog lica naredio Meghan Markle da se okrene naprijed?

Na tradicionalnom postrojavanju trupa pred Buckinghamskom palačom princ Harry ozbiljnog je lica uputio Meghan Markle da se okrene prema naprijed

TROOPING THE COLOUR PARADE

Stručnjaci za čitanja usana navodno su uspjeli prepoznati riječi 'okreni se' na usnama princa Harryja, no imamo osjećaj kako cijeli događaj nije bio baš onoliko ozbiljan koliko se to misli. U stvarnosti, ne bi bilo problema da je Meghan Markle ostala bočno okrenuta, no taman je zasvirala himna, pa se morala okrenuti prema vojsci i publici na trgu.