Proslava rođendana Elizabete II. - kraljevska obitelj i tisuće građana prisustvovale paradi

Britanska kraljica Elizabeta II. i službeno je u subotu proslavila 93. rođendan prisustvujući tradicionalnoj godišnjoj paradi koja je prvi put održana u 18. stoljeću

U kraljičinu čast na ulicama britanske prijestolnice održava se Trooping the colour parade u kojoj sudjeluje čak 1400 vojnika, 400 glazbenika i 200 konja.

Kraljica Elizabeta II. rođena je 21. travnja i tada rođendan proslavlja u krugu obitelji, no svake druge subote u lipnju njezim se rođendan slavi javno i službeno.

Prvi put nakon rođenja sina Archija u javnosti se pojavila vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle. Vojvotkinja je na službenu proslavu stigla u pratnji supruga, princa Harryja, no njihov prvorođeni sin nije bio s njima.

Vojvoda od Edinburgha, kraljičin suprug Filip, koji je u ponedjeljak proslavio 98. rođendan, pretprošle je godine umirovljen pa ne mora prisustvovati svim službenim događanjima.

Među uzvanicima je bila i Theresa May, koja je u petak službeno podnijela ostavku na premijersku dužnost, no na funkciji ostaje do imenovanja nasljednika.

Članovi kraljevske obitelji potom su se vratili u Buckinghamsku palaču, gdje su s balkona zajedno pogledali završnicu događaja, prelijetanje zrakoplova Kraljevskih zračnih snaga.

Ondje je svoj prvi službeni angažman imao i princ Louis koji je, zajedno sa sestrom Charlotte i bratom Georgeom, frenetično mahao u smjeru zrakoplova i helikoptera.