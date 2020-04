Princ Charles poslao dirljivu poruku nakon što je saznao da ima koronavirus

Nakon što je otkrio da ima koronavirus, princ Charles samo nakon tjedan dana već je izvan karantene, a putem društvenih mreža poslao je poruku ohrabrenja

'Nakon što sam otkrio da sam zaražen, srećom samo s vrlo blagim simptomima, našao sam se s druge strane bolesti, no ništa manje socijalno udaljen ili izvan opće izolacije. Kao što svi sad doznajemo, ovo je neobično, frustrirajuće i često uznemirujuće iskustvo, kad je nemoguće biti u društvu obitelji i prijatelja, kad sve normalne životne strukture nestanu. U ovo doba tjeskobe i bez presedana, moja žena i ja posebno mislimo na one koji su izgubili voljene u ovako teškim i nenormalnim okolnostima te na one koji trpe bolest, izolaciju i usamljenost', napisao je princ Charles.

'No, također znamo da svaka zajednica širom ove zemlje gdje virus napada ljude svih dobi postoje krasni susjedi, pojedinci i grupe dobrovoljaca koji neumorno pružaju skrb i paze na one koji su u najrizičnijim skupinama. Cijela ta mreža nesebične pomoći, sama po sebi, pruža vitalnu podršku i osjećaj sigurnosti profesionalnim službama koje su pod ogromnim pritiskom', dodao je princ Charles te se osvrnuo na liječničku zajednicu bez koje ne bi ni bilo borbe protiv pandemije.