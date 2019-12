Princ Charles otkrio u kakvom je zdravstvenom stanju njegov otac princ Phillip

Princ Charles (71) s članovima svoje obitelji nije propustio nedjeljnu misi u crkvi Sv. Marije Magdalene u Sandringhamu, a prema riječima stanovnika toga kraja, kraljičin sin je odgovorio i na pitanje o zdravlju svoga oca princa Phillipa (98)

Na misi je bila i sama kraljica koja je bila odlično raspoložena privlačeći poglede u upečatljivom žutom kaputu i šeširu u istoj nijansi. Vedre nijanse kraljičin su omiljeni odabir, a to ima i svoju svrhu: kako bi je na javnim događanjima zapazili i oni koji su najdalje od nje. Naime, u dokumentarcu 'The Queen at 90', Sophie, vojvotkinja od Wessexa i supruga najmlađeg sina Elizabete II. objasnila je što se krije iza kraljičina upečatljivog odijevanja.