Sestra je nedavno rodila pa je potreba za bebom u obitelji namirena

Ivana Paradžiković, urednica i novinarka 'Provjerenog', već je 12 godina borac za pravdu u svojoj emisiji koja vraća nadu ljudima kad izgube povjerenje u institucije i sustav, a u intervjuu za 24 sata otkrila je još neke zanimljive stvari o sebi

Ivana Paradžiković (38) omiljeno TV lice, u svom je intervjuu za 24 sata ispričala kako je ljudi često zaustavljaju na ulici kako bi joj iskazali podršku.

'Prilaze mi ljudi i to zna biti jako slatko. Kažu uglavnom: 'Svaka vam čast'. Nitko ne traži autogram ni slikanje nego imaju potrebu dati potporu. Tad, tek kad njihovim očima vidim nas, sine mi da radimo nešto važno i veliko', rekla je Ivana.

Dodala je i kako se mnogi iznenade kad je sretnu uživo.

'Ljudi se iznenade kad me vide, teško im budem spojiva s onom osobom koju vide na ekranu. Teške su to priče i uglavnom sam ozbiljna kad ih prenosim dok sam u privatnom životu 'nacerena' od uha do uha. Sestra nekad zna reći: 'Bože moj, da oni znaju kako si ti munjena'. Gubim ključeve svaki drugi dan, tenisice, hlače. Uvijek vozim na rezervi jer nikad nemam vremena na benzinsku. To su mi nekako valjda sve nebitne stvari u životu', kaže.