Preminuo Richard Donner, redatelj filmova 'Superman' i 'Goonies'

Plodni holivudski redatelj i producent Richard Donner, koji je radio na nekim od najvećih filmskih hitova 1970-ih i 80-ih, preminuo je u 92. godini

'Biti u njegovom krugu bilo je slično druženju s vašim omiljenim trenerom, najpametnijim profesorom, najžešćim motivatorom, najljubaznijim prijateljem, najdubljim saveznikom i, naravno, najvećim Gooniejem od svih', izjavio je Spielberg za Variety.

'Bio je veliko dijete. Svim srcem i cijelo vrijeme. Ne mogu vjerovati da je otišao. Ali njegov hrapav smijeh iz srca ostat će zauvijek sa mnom', dodao je Spielberg.

Glumac Danny Glover, koji je s Donnerom radio na filmu 'Smrtonosno oružje' iz 1987. godine, kao i svim njegovim nastavcima, izjavio je kako mu je srce slomljeno tužnom viješću.

'Suradnja s Dickom Donnerom, Melom Gibsonom i timom 'Smrtonosnog oružja' bio je jedan od najponosnijih trenutaka moje karijere. Zauvijek ću mu biti zahvalan na tome', rekao je Glover.

Mel Gibson je Donnera nazvao velikodušnim srcem i dušom, koje je obilato davao svima koji su ga poznavali.

Richard Donner je rođen 24. travnja 1930. godine u njujorškom Bronxu. Karijeru je započeo kao televizijski redatelj, s dugim nizom potpisa na odjavnim špicama, od 'Zone sumraka', preko 'Traži se: Živ ili mrtav' do 'The Man From UNCLE'.

Režirao je neke od najupečatljivijih i najisplativijih holivudskih filmova, a karijera mu je krenula uzlaznom putanjom nakon režije filma 'Pretkazanje' s Gregoryjem Peckom i Lee Remick u glavnim ulogama. Film iz 1976. godine s budžetom od 2 milijuna dolara, samo u SAD-u je zaradio 60 milijuna dolara, a snimljena su i dva nastavka.