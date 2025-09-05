ODLAZAK VELIKANA

Poznato od čega je bolovao Giorgio Armani

I.Bradić

05.09.2025 u 10:16

Giorgio Armani
Giorgio Armani
Giorgio Armani suočavao se s nizom zdravstvenih poteškoća, a u posljednjih godinu dana najviše su ga iscrpljivale komplikacije s plućima. Upravo bronhitis i ponavljajuće infekcije prisilile su ga, po prvi put u karijeri, na odustajanje od modnih revija i hospitalizaciju

Giorgio Armani preminuo je u 92. godini života, a uzrok smrti nije službeno objavljen. Njegova je modna kuća priopćila kako je legendarni dizajner otišao mirno, okružen svojim najbližima.

Poznato je, međutim, da se u posljednjih godinu dana borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima, među kojima su bile i teške infekcije pluća, zbog kojih je prvi put u karijeri bio prisiljen odustati od modne revije.

U lipnju 2025. Armani je, po prvi put u desetljećima svoje neprekinute profesionalne prisutnosti, propustio Milanski tjedan mode zbog hospitalizacije uzrokovane bronhitisom koji je kasnije prepoznat kao glavna bolest protiv koje se borio. Također, samo nekoliko tjedana prije svog 91. rođendana ponovno je primljen u bolnicu zbog upale pluća. Nakon privremenog oporavka nastavio je kućno liječenje u Milanu, no njegovo se zdravlje sve više pogoršavalo.

Unatoč tome, nikada nije razmišljao o povlačenju – do posljednjih je dana ostao vjeran poslu koji ga je proslavio, svjestan kako vrijeme neumoljivo čini svoje, ali i odlučan da do kraja bude dio svijeta mode. Ipak, priznao je da bi volio da je malo manje vremena provodio radeći...

Naime, u svom posljednjem intervjuu za Financial Times, Armani je otkrio svoje najveće žaljenje: 'Moje jedino žaljenje u životu bilo je što sam previše sati provodio radeći, a premalo vremena s prijateljima i obitelji.'

Obožavatelji će mu moći odati počast tijekom vikenda u Milanu, gdje će biti otvorena komemorativna soba za javnost, dok će se posljednji ispraćaj održati u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

