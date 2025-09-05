Poznato kako će izgledati pogreb Giorgija Armanija

U četvrtak, 4. rujna, svijetom se proširila vijest da je u 91. godini života preminuo Giorgio Armani , legendarni dizajner i vizionar koji je svojim radom obilježio svjetsku modu i ostavio neizbrisiv trag u povijesti talijanskog stila.

U znak sjećanja na njegov izniman život i karijeru, komemoracija će biti otvorena javnosti u Milanu, u prostoru Armani/Teatro na adresi Via Bergognone 59 .

Ova simbolična lokacija, neraskidivo povezana s njegovim radom i naslijeđem, bit će dostupna za oproštaj u subotu, 6. rujna, i nedjelju, 7. rujna, od 9 do 18 sati. Prijatelji, suradnici i štovatelji imat će priliku odati počast čovjeku koji je svojim vizijama i predanošću preoblikovao lice suvremene mode.

Sam ispraćaj velikog majstora stila održat će se u najužem krugu obitelji i prijatelja, u skladu s njegovom posljednjom željom da sprovod ostane intiman i privatan, posvećen obitelji i najbližima.

Giorgio Armani, kojeg su s poštovanjem zvali 'Il Signor Armani', ostat će zapamćen kao neumoran stvaratelj koji je do svojih posljednjih dana živio za modu, eleganciju i ljepotu. Njegova ostavština nastavit će nadahnjivati generacije koje dolaze.