Potres i teške optužbe: Otac Meghan Markle zarobljen na 19. katu, polusestra krivi vojvotkinju

01.10.2025 u 22:26

Meghan Markle
Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: KIM LUDBROOK
Otac Meghan Markle, Thomas, našao se u dramatičnoj situaciji na Filipinima nakon snažnog potresa. Njegova kći Samantha tvrdi da je ostao zarobljen u stanu

'Moj otac je ostao na 19. katu zgrade na Filipinima nakon potresa. Ne može hodati i zarobljen je', objavila je Samantha Markle na društvenoj mreži X.

Samantha nije ulazila u detalje, ali je poručila da za situaciju smatra odgovornom svoju polusestru Meghan Markle, naglasivši da njihov razlaz traje još od 2018., kada se Meghan udala za princa Harryja.

Trajno narušen odnos

Nije poznato zašto je Thomas, koji živi u Rosaritu u Meksiku, u trenutku potresa boravio na Filipinima. Nekadašnji holivudski rasvjetni majstor posljednjih godina muku muči sa zdravljem, uključujući i težak moždani udar iz 2022. koji mu je znatno utjecao na govor i pokretljivost.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Meghan Markle i otac Thomas su u zahlađenim su odnosima još od razdoblja prije njezina vjenčanja. Prema njezinom stajalištu, nisu više dobri zbog insceniranih paparazzo fotografija koje je otac dopustio te niza intervjua o njezinom privatnom životu, čime je narušeno povjerenje i trajno narušen njihov odnos.

