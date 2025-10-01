Potres i teške optužbe: Otac Meghan Markle zarobljen na 19. katu, polusestra krivi vojvotkinju

'Moj otac je ostao na 19. katu zgrade na Filipinima nakon potresa. Ne može hodati i zarobljen je', objavila je Samantha Markle na društvenoj mreži X.

Samantha nije ulazila u detalje, ali je poručila da za situaciju smatra odgovornom svoju polusestru Meghan Markle, naglasivši da njihov razlaz traje još od 2018., kada se Meghan udala za princa Harryja.

Trajno narušen odnos

Nije poznato zašto je Thomas, koji živi u Rosaritu u Meksiku, u trenutku potresa boravio na Filipinima. Nekadašnji holivudski rasvjetni majstor posljednjih godina muku muči sa zdravljem, uključujući i težak moždani udar iz 2022. koji mu je znatno utjecao na govor i pokretljivost.