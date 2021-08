Postala je milijarderka: Od njezinog bogatstva zavrtjet će vam se u glavi

Bogatstvo pop pjevačice Rihanne procijenjeno je na 1,7 milijarde dolara, što ju čini najbogatijom glazbenicom na svijetu, no glazba nije primarni izvor njezina bogatstva, objavio je časopis Forbes

Rihannina kozmetička tvrtka, od koje LVMH posjeduje drugu polovicu, poznata je po svome širokom rasponu za 50 tonova kože, uključujući i tamne tonove za žene tamne boje kože, što je bila rijetkost kad je tvrtka pokrenuta 2017. godine. Zbog toga je postala vodeća po pitanju uključivosti u toj industriji.

'Donje rublje slavi tijelo i to je ono o čemu se Savage radi. Savage ('divlje') za mene je vrlo moćna riječ. Budi mi ideje samouvjerenosti, kao i uzimanja kontrole i odgovornosti za vlastita djela. Ovaj brend je dom, čvorište i siguran prostor za svakoga - bez obzira na izgled, veličinu, kulturu, rod i seksualnu orijentaciju. On predstavlja svakoga i potvrđuje svačiju ljepotu bez obzira na sve ostalo', rekla je svojedobno Rihanna za svoju Savage kolekciju.

Vlasnica hitova 'Umbrella' i 'Love the Way You Lie' sad je druga najbogatija zabavljačica iza Oprah Winfrey, dodaje Forbes.