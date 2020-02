Poslušajte pjesmu za novi film Jamesa Bonda: Billie Eilish ponovno obara sve rekorde

Nakon osvojenih čak pet Grammyja na ovogodišnjoj prestižnoj nagradi, obaranja povijesnog rekorda te spektakularnog nastupa na dodjeli Oscara, Billie Eilish ponovno ima razloga za slavlje. Mladoj Amerikanki zaista je krenulo na svjetskoj sceni. Snimila je glazbu za novi film Jamesa Bonda, koja je u samo 12 sati od puštanja zaludila preko 5 milijuna ljudi

Pjesma 'No time to die' autorice Billie Eilish službeno je predstavljena javnosti i već je broj jedan na svim ljestvicama slušanosti. Pjesma je naime napravljena kao glazbena podloga za novi film o Jamesu Bondu, koji nosi isti naziv 'No time to die', a koji je ujedno i posljednji u kojem ćemo gledati Daniela Craiga u glavnoj ulozi.