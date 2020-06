Popularna američka grupa promijenila ime jer je povezano s ropstvom

Country grupa Lady Antebellum promijenila je ime u Lady A izrazivši žaljenje jer je staro ime asociralo na razdoblje robovlasništva u SAD-u

'TO JE BORBA'

'Međutim, žao nam je i osjećamo se posramljeno što nismo uzeli u obzir asocijacije te riječi koje se odnose na razdoblje prije Građanskog rata, uključujući ropstvo. Iznimno nam je žao zbog prouzročene boli i zbog svakoga tko se osjećao nesigurno, neprimijećeno ili nevažno', kazali su članovi grupe Lady A.

Izraz Antebellum se koristi i za opis kulture američkog juga prije Građanskog rata.

Band osnovan u Nashvilleu 2006., poznat po hitovima poput 'Need You Now' za koji je dobio Grammy, pojasnio je da je ime promijenjeno kao odgovor na masovne prosvjede zbog rasizma u SAD-u, potaknute smrću crnca Georgea Floyda.

Prethodno je HBO Max iz svog programa izbacio kultni film 'Zameo ih vjetar', koji je osvojio 12 Oscara, zbog rasističkog prikaza crnaca.

Prosvjednici su iz istih razloga porušili više spomenika generalima Konfederacije, ali i kipove Kristofora Kolumba.