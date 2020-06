Glumica Cate Blanchett progovorila o onome s čime se mnoge žene stalno suočavaju

Dvostruka Oskarovka koja je ostvarila brojne nezaboravne filmske uloge, a trenutačno oduševljava u seriji 'Mrs. America' kao proračunata antifeministica, priznala je kako se i ona muči izbalansirati privatni i poslovni život

'Zaposlena sam majka koja se smatra feministkinjom i stalno žongliram između karijere i predanosti svojoj obitelji. To nije lako. To je konstantna borba', rekla je.

Zvijezda serije 'Gospođa Amerika' koja se prikazuje i na MAXtv-u kaže kako se i oduvijek deklarirala kao feministica.

'Odrastala sam u 80-ima kad su žene koje su za sebe rekle da su feministice smatrali mrziteljicama muškaraca. Željeli smo da žene imaju jednake mogućnosti u svijetu u kojem živimo, no nisam ni tad mogla shvatiti kako je za neke ljude pojam jednakosti toliko težak', rekla je C. Blanchett dodajući kako je tužna jer ženska prava nisu napredovala onako kako je ona to priželjkivala.

Ipak, nada se kako će pokret #MeToo napokon potaknuti stvarne promjene.