Prisjetila se odrastanja kao izbjeglica: Slavna pjevačica sve je raznježila snimkom iz djetinjstva

Rita Ora, nagrađivana britanska glazbenica rođena u Prištini, vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a svoje je brojne pratitelje oduševila davnom snimkom iz djetinjstva

'Nadam se da će ova snimka jednog veselog djeteta izmamiti osmijeh na vašim licima. To je nešto što svi zaslužuju, šansu da imaju dobar život i priliku da budu sretni... Poput malih stvari kao što je osjećaj sigurnosti prilikom odlaska u park s velikim sladoledom i uživanja u svom djetinjstvu. To su nezaboravne uspomene. To su trenuci koji nas grade u ono što ćemo postati kao odrasli ljudi. Kada su se moji roditelji odlučili preseliti s Kosova u Englesku, nije bilo lako. Morala sam shvatiti i naučiti neke stvari kako bih se mogla uklopiti i kako bi se kao dijete izbjeglica mogla družiti s drugim djevojčicama i preskakati uže u parku. Ali kad sam bila u tom parku bila sam slobodna. Ne možemo se opravdavati bojom kože ili odakle smo - mi smo jedna rasa. Ljudska! Nadam se da ćete se danas nasmiješiti. Neka se djeca osjećaju slobodno', napisala je pjevačica koja se okušala i na filmu.

Inače, 29-godišnja glazbenica kosovskih korijena je među najbogatijim Britancima u dobi do 30 godina, a njezino se bogatstvo procjenjuje na 17.5 milijuna funti.