Policija ga je ispitivala sedam i pol sati, a nakon svega se Branislav Lečić oglasio na Facebooku: 'Prošao sam poligraf'

Glumac Branislav Lečić, kojeg je kolegica Danijela Štajnfeld optužila za silovanje, poručio je u petak navečer u video poruci, a koju je objavio na svom Facebook profilu poslije višesatnog saslušanja u policiji, da je prošao poligrafsko ispitivanje

'Samo za moje partijske drugove koji su ostali uz mene i za sve one ljude koji su ostali uz mene jer znaju da Lečić može samo da liječi, a nikako ne može da truje i da siluje. Znajte da sam sedam i pol sati davao izjavu, da je sve prošlo profesionalno i da sam poligraf prošao', rekao je Branislav Lečić u kratkoj video poruci koju je objavio na svom Facebook profilu.

Afera Štajnfeld-Lečić izazvala je veliku pozornost u Srbiji i u regiji, a analizom objavljene audio snimke razgovora Štajnfeld-Lečić bavio se i New York Times.

Prvi put o traumatičnom događaju glumica je javno govorila prije nekoliko mjeseci u svom dokumentarnom filmu 'Zacijeli me' ('Hold me right') iz 2020., koji je prikazan i na Sarajevo film festivalu. Tema filma je silovanje i seksualni napadi u eri MeToo pokreta, a snimljen je u Americi, kamo se glumica preselila nedugo nakon događaja o kojem je svjedočila u intervjuu portalu Insajder, ustvrdivši da ju je Lečić silovao.

Danijela Štajnfeld srbijanska je glumica, rođena u Vojvodini, od 2005. do 2011. glumila je u više domaćih filmova i serija te kazališnih predstava, a živi i radi u Sjedinjenim Državama, gdje je, po podacima s Wikipedije, 2015. igrala u erotskom trileru 'Cash only'.

Branislav Lečić glumac je i političar koji u višedesetljetnoj glumačkoj karijeri igrao više desetina uloga na filmu, televiziji i kazalištu, počevši od 'Specijalnog vaspitanja' (1977.), do posljednje uloge u seriji 'Aleksandar od Jugoslavije', te filma 'Apsurdni eksperiment', čije snimanje je u tijeku.

Afera Štajnfeld-Lečić dospjela je u javnost pošto su potkraj prošle godine mlade glumice optužile vlasnika glumačke škole Miroslava Miku Aleksića za spolno zlostavljanje, što je u regiji potaknulo mnoge glumice i druge javne osobe da progovore o sličnim iskustvima.