Pogledajte prve fotografije s bajkovitog vjenčanja Selene Gomez

D.A.M.

28.09.2025 u 07:29

Selena Gomez i Benny Blanco
Selena Gomez i Benny Blanco Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY
Pjevačica Selena Gomez i glazbeni producent Benny Blanco nakon dvije godine veze vjenčali su se u romantičnom kalifornijskom ozračju, uz intiman krug najbližih i glamurozne, ali diskretne detalje koji su slavlje pretvorili u modernu bajku. Procurili su i prvi prizori s njihovog velikog dana

Selena Gomez i Benny Blanco svoju su ljubav ovjekovječili brakom. 33-godišnja pjevačica i glumica odabrala Ralph Lauren bijelu haljinu na jedno rame sa cvjetnim detaljima uz decentan nakit s kosom podignutom u profinjenu punđu, dok je njezin zaručnik blistao u klasičnom crnom smokingu s leptir mašnom i bijeloj košulji bez kravate.

Među uzvanicima su i Paris Hilton, glumački kolege iz serije 'Only Murders in the Building', Steve Martin, Seleneine najbliže prijateljice Raquelle Stevens, Ashley Cook i Courtney Lopez, koje su već bile uz nju na djevojačkom putovanju u Cabo San Lucas i mnogi drugi.

Pokazala djelić slavlja

Cijeli događaj bio je obavijen velom tajne, a sigurnosne mjere bile su na iznimno visokoj razini kako bi se izbjegla neželjena medijska pozornost. Za zaštitu gostiju navodno je izdvojeno više od 300 tisuća eura, a gosti su do tajne lokacije stizali luksuznim Mercedesovim autobusima i kombijima. Gomez je objavila sretnu vijest na Instagramu, podijelivši niz fotografija i isječaka s vjenčanja i jednostavan opis: '27.9.25.'

Fotografije prikazuju mladence kako se grle, drže za ruke i uživaju u trenutku. Jedna snimka prikazuje krupni plan njezinog jednostavnog buketa bijelog cvijeća, dok druga ističe njezino blistavo vjenčano prstenje. Jedna fotografija prikazuje Gomez kako sjedi na podu dok Blanco leži s glavom u njenom krilu. U drugom isječku, ona mu popravlja mašnu i daje mu poljubac.

Selena Gomez Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Prije vjenčanja, Gomez je proslavila djevojačku večer u Cabo San Lucasu u Meksiku, dok je Blanco imao svoju zabavu u Las Vegasu. Uoči glavne ceremonije u poljima na periferiji grada postavljeni su veliki šatori spremni za dolazak holivudske elite.

Podsjetimo, Veza Selene i Bennyja započela je profesionalno, postupno je prerasla u prijateljstvo i do 2023. godine postali su ozbiljan par. Da su se zaručili obznanili su u prosincu prošle godine.

