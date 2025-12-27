Među nogometnim legendama: Daniela i Nenad Gračan na jubilarnoj proslavi u Španjolskoj

Legendarni trener i igrač Nenad Gračan ovih je dana doživio posebno priznanje iz nogometne prošlosti. Našao se među uzvanicima na velikoj proslavi 100 godina kluba Real Oviedo u Španjolskoj. Na obilježavanju okrugle obljetnice okupile su se brojne klupske legende i bivši igrači, a Gračan je bio jedan od onih koje su domaćini željeli vidjeti na ovom emotivnom susretu. U svemu mu je, kao i uvijek, bila podrška njegova supruga Daniela, s kojom je proslava dobila onu ljepšu, nježniju 'notu'

'Premda nisam imala priliku gledati supruga na terenu danas sam jako ponosna kad vidim kako ga navijači kluba prepoznaju i cijene. Vjerujem da je ovo jako emotivan trenutak za njega, a i za njegovu kćerku Ninu koja je bila na svim utakmicama jer je živjela u Oviedu, ali i za cijelu našu obitelj', rekla za tportal Daniela Gračan.

Posebni trenuci Koji dan nakon što su u krugu najmilijih dočekali Božić, sa suprugom Nenadom Gračanom, danas izbornikom hrvatske ženske nogometne reprezentacije, otputovali su u Španjolsku. Ondje su uživali u druženjima i atmosferi koja se ne doživljava često, kad se na jednom mjestu okupe ljudi koji su obilježili povijest poznatog španjolskog prvoligaša i zajednički slave ono što ih je povezalo.

Inače, godine 1989. Gračan je potpisao ugovor s Real Oviedom, gdje je igrao četiri sezone u Prvoj ligi, (današnjoj LaLigi). Zajedno sa svojim sunarodnjacima Jankom Jankovićem i Nikolom Jerkanom u svojoj drugoj sezoni, pomogao je Carbayonesima da završe na šestom mjestu, kvalificiravši momčad za UEFA Kup prvi i jedini put u svojoj povijesti. Godine 1993., u dobi od 31 godine, napustio je Oviedo i vratio se u Hrvatsku.