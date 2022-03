Pogledajte na kojim se lokacijama snimao Netflixov film sa zvijezdom 'Tračerice'

Netflixov film 'The Weekend Away' s Leighton Meester, američkog glumicom koja je dobro poznata svima onima koji su rado pratili popularnu seriju 'Tračerica', izazvao je veliko zanimanje domaćih zaljubljenika u film, jer se snimao na lokacijama u Hrvatskoj

'The Weekend Away' tako vodi gledatelje i na Matejušku, pored Dioklecijanove palače, na splitsku rivu, pokraj Katedrale Svetog Duje....

Kako se ranije pisalo, film se u Hrvatskoj snimao od 31. svibnja do 2. srpnja 2021. godine. Svih 26 dana snimalo se u Splitu. Film je režirala Australka Kim Farrant, a snimljen je po istoimenom romanu spisateljice Sarah Alderson, koja je i sama adaptirala scenarij i nastao je u produkciji kuće Weekend Away LTD. Producenti su Charles Morrison (SAD) i Ben Pugh (Velika Britanija).

Osim Leighton i Christine Wolfe, u filmu glume Luke Norris, Ziad Bakri, Amar Bukvić, Iva Mihalić, Adrian Pezdirc, Marko Braić, Lujo Kunčević i drugi.

The Weekend Away prati dvije prijateljice Beth (Leighton Meester) i Kate (Christina Wolfe) koje stižu na vikend odmor u Hrvatsku. Nakon što su noć zajedno provele u klubu, Beth se budi ujutro bez sjećanja na prethodnu noć, a Kateino tijelo je pronađeno u moru. Hrvatska policija sumnjiči Beth za ubojstvo, nakon čega se ona sama daje u potragu za istinom. To će je, pak, dovesti do nekih bolnih spoznaja. Film je na streaming servisu Netflix dostupan od danas.