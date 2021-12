Počinje emitiranje Une TV: Otkriveni su novi detalji programa, a poznato je i koju će emisiju voditi Ivana Paradžiković

Najava kako u Hrvatsku stiže Una TV izazvala je poprilično zanimanje javnosti. Jedinstven koncept regionalne televizije donosi raznolik sadržaj te brojna poznata imena koja će se naći u ulogama voditelja. Ususret početku emitiranja otkriveni su neki novi detalji programa, kao i emisija koju će voditi Ivana Paradžiković

'Toliko je tema još za istražiti, a (t)ko to može bolje od nje i njenog/njezinog tima. Hrvatsku je već digla na noge svojim saznanjima, a vreme/vrijeme je da i ostali gledaoci/gledatelji u regionu/regiji upoznaju Ivanu Paradžiković. Dokumentarno-istraživačka emisija Lice pravde uskoro na UNA televiziji,' najavljeno je na službenoj Facebook stranici.

Na Uni TV gledat ćemo i Harisa Đžinovića i to u emisiji o kuhanju. 'Kad on zapeva ili zapjeva, čuje se svuda u bivšoj Jugi. A kako izgleda kada zakuva/zakuha mnoga jela, i to u društvu svojih prijatelja, popularnih imena iz sveta/svijeta sporta, muzike, televizije i glume, saznajte u kulinarskom showu Muštuluk s Harisom Džinovićem. Uskoro na UNA televiziji,' najavili su s Une na društvenim mrežama