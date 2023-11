Osam novih talenata stiglo u 'The Voice', a mentori se žale da Urban 'grabi one najbolje'

Početak nove epizode započeo je ohrabrujućim riječima četvorice mentora omiljene emisije 'The Voice', a Dino Jelusić poručio im je da je stiglo vrijeme da pokažu sve što znaju i ostvare svoje snove! Na samom početku svjedočili smo šaljivoj sceni u kojoj je Gopcu 'oš'o zub', a onda su krenuli nastupi talentiranih natjecatelja.

Izvela je pjesmu 'Don't cry for Loui', a okrenuo joj se Gobac zbog čega je Makaranka usred izvedbe krenula skakati od veselja.

Naime, Vanna je odlučila blokirati kolegu Urbana, a kada mentor blokira mentora, on nema mogućnost uzeti natjecatelja u svoj tim. Međutim, 21-godišnjak je odlučio biti dio tima Jelusić nakon što mu je pjevač rekao da je pjesmu odradio s feelingom.

Sljedeći je na pozornicu stao Jakov Peruško Rihtar, čovjek koji obožava hraniti ljude. 21-godišnji kuhar osvojio je pjesmom 'Arms of the woman“', a sva su se četiri mentora okrenula. Međutim, dogodio se i dramatičan trenutak blokiranja Urbana.

'Student, čovjek, pjevač, prijatelj', tako se opisao 26-godišnji Zagrepčanin čiji se život vrtio oko nogometa. Nogomet ga je naučio kako doći do mirnoće, a pjevanjem bavi tek godinu dana.

Luka Novokmet priznao je da bi bio jako razočaran da se nitko ne okrene, no to se nije dogodilo... Njegov talent prepoznali su svi mentori, no okrenula se Vanna i obogatila svoj tim friškim zaljubljenikom u čaroliju mikrofona.