Vannine suze obilježile prvu epizodu 'The Voicea': Jedan natjecatelj sve je razoružao

Uz dobro uigrani voditeljski par Ive Šulentić i Ivana Vukušića, kao i mentorski dvojac Vanne i Davora Gopca, u novoj sezoni vidjeli smo i dva nova lica u mentorskim stolicama - Dina Jelusića i Damira Urbana. Sergej Božić, koji je posljednji nastupio, svojom pjesmom ostavio je Vannu bez teksta i u suzama

Počela je prva od pet emisija audicija na kojima 85 talentiranih ljudi traži svoje mjesto među njih 40 u timovima mentora. Dugo očekivana, četvrta sezona showa „The Voice Hrvatska“ počela je nastupom mentora koji su izveli dijelove svojih pjesama pred raspoloženom publikom u prepunom studiju „Anton Marti“ na zagrebačkom Prisavlju.

U vruće mentorske fotelje sjedaju Vanna i Gobac, a svoje mentorsko krštenje imali su Urban i Dino. „Znaš, ne smijemo doma nositi ove stolce, ja sam htio prošle godine, al' mi nisu dali“, „Vanna i ja smo stari mentori, samo mi smijemo pričati“, pokušavao je Gobac opustiti nove mentore. Nakon toga Vanna je označila početak 4. sezone „The Voica“. I počelo je.

Nastup mentora u prvoj epizodi 'The Voice Hrvatska' Izvor: Promo fotografije / Autor: Hrt promo







+14 Nastup mentora u prvoj epizodi 'The Voice Hrvatska' Izvor: Promo fotografije / Autor: Hrt promo

Dugo očekivana, četvrta sezona showa 'The Voice Hrvatska' počela je nastupom mentora koji su izveli dijelove svojih pjesama pred raspoloženom publikom u prepunom studiju 'Anton Marti' na zagrebačkom Prisavlju. Novu sezonu otvorila je kandidatkinja Karla Jovanović pjesmom 'I Just Want to Make Love to You' pjevačice Ette James. Iako se prvi e okrenuo Gobac, koji je gotovo cijelo vrijeme pjevao uz Karlu, a nakon njega i Vanna, Karla se odlučila za mentora koji se posljednji okrenuo, Dina Jelusića.

'The Voice' je za mene prilika da me ljudi vide i da učinim svoj Cres ponosnim“, rekao je Paolo Kaštelan, student prava koji pjeva i u klapi. Pjevao je „Dobar dan“ velikog Olivera. „Ovo je sklizak teren kad pjevaš Olivera, moraš nas nečim posebnim taknuti. Nažalost, nismo to osjetili iako imaš sjajan glas“, samo su neki od komplimenata mentora, ali Paolo nije prošao dalje. „It's a Man's Man's Man's World“ Jamesa Browna energično je pjevala Ana Verunica i okrenula su joj se tri mentora. „Čim si vrisnula, ja sam se okrenuo“, rekao je Gobac uz smijeh i podršku publike u studiju. „To je to“, rezimirao je Urban čiji tim je Ana i odabrala.

„Moje mane su to što sam prekritičan prema sebi i što sam perfekcionist“, rekao je Fran Uccellini prije nego što je otpjevao „Man in the Mirror“. „Tko zna pjevati Michaela Jacksona, zna pjevati i punk“, prokomentirao je Gobac koji se jedini okrenuo i koji je dobio prvog pjevača u svom timu. Romana Kalauz donijela nam je na scenu „Oops!... I Did It Again!“, ali bez obzira na komplimente mentora, pogotovo Urbana koji je sjeo kraj nje na pozornicu, nije prošla dalje. „Htjela sam kroz emisije plakati s Urbanom, ali…“, zaključila je Romana.

Oliverovu pjesmu punu duše, Oliverove „Stine“, pjevala je Ivana Jukić koja za sebe kaže da ima kratak fitilj, bez obzira na svu nježnost nota i stihova koje je izvela. Vanna je reagirala već na prve taktove, jedina se okrenula i svom timu pridružila Ivanu koja je priznala da je to bila i njezina želja. Danijela Hajdinjak rodila se u Torontu, a odnedavno živi u Rijeci. Uz to što pjeva, i sama je autorica. Večeras je izvela pjesmu Adele „Make You Feel My Love“. Već nakon prvih taktova okrenula se Vanna, za njom gotovo odmah Urban i Gobac, a na posljednjim taktovima i Dino. Danijela je prva natjecateljica u novoj sezoni „The Voicea“ kojoj su se sva četiri mentora okrenula i htjela je u svom timu. Danijela je odabrala Urbanov tim.

Ema Žiher je povratnica u „The Voice“ nakon četiri godine. Stilski zaista posebna, izvela je pjesmu „Toxic“, no ponovno nije uspjela proći među 40. Urban i Gobac dali su joj potpunu podršku da ne odustaje i nađe svoj put. „Od mene su odbijanci napravili ono što sam sada“, rekao je Urban. Nakon Emina izlaska iz studija mentori su i dalje pokušavali naći razlog zašto se nitko nije okrenuo. Ema je razočarana, ali ne odustaje, a mentorima je iskreno žao. Moćnu glazbu u svojoj interpretaciji i uz jaku energiju donio je Sandro Bjelanović koji je izveo pjesmu legendarnih The Doorsa. Na oduševljenje Gopca koji se okrenuo gotovo odmah. „Što ako je to sve“, pitao je Dino Vannu, a ona odgovorila „Ali to je sve, odličan je“. Dino se želio okrenuti, no zakasnio je doslovno za jedan ton. Gobac je dobio još jednog talentiranog mladog čovjeka jake energije u svom timu.

Borna Brkić diplomirao je Pravnom fakultetu, a na sviranje gitare inspirirao ga je tata. „Zatvaramo prozore kad on pjeva da nam susjedi ne bi lupali“, kroz smijeh je rekla njegova sestra. Billy Joel, odnosno njegova pjesma „Vienna“ u Borninoj interpretaciji natjerala je Dinu da se okrene u posljednjim trenucima i dobije novog člana u svom timu. Studentica 5. godine Muzičke akademije, glazbene pedagogije, Katarina Perić uz podršku svoje velike obitelji i sestre koja je nastupala u prošloj sezoni emisije sigurnim je korakom došla pred mentore. „'ll Be Waiting“ u njezinoj izvedbi oduševio je publiku, ali nijedan se mentor nije okrenuo. „Dajte pet sekundi jednog kolektivnog buuuu za nas mentore“, rekla je Vanna, a publika reagirala.

'The Voice Hrvatska' - Prva audicija Izvor: Promo fotografije / Autor: hrt promo







+6 'The Voice Hrvatska' - Prva audicija Izvor: Promo fotografije / Autor: hrt promo

„Ružica si bila“ pjesma je s kojom je Sergej Božić došao na scenu i svojom potpuno drukčijom izvedbom osvojio tri mentora, a bilo je i suza u publici i u njegovoj pratnji. Ni Vanna nije uspjela sakriti emocije, bila je na rubu suza. „Uz ovakav nastup svejedno je koga ćeš odabrati za mentora. Sve si uspio razoružati. Ti imaš svoju priču“, samo je dio komplimenata koje je dobio od Urbana. Sergej je izabrao i na velika vrata ušao u Vannin tim. „Bit će zanimljiva ova sezona, baš me zanima kako će dalje ići“, zaključio je Gobac u svom stilu. S obzirom na to kako je počelo, sve nas to zanima i čekamo novu epizodu nove sezone showa „The Voice Hrvatska“, kroz koji nas vode Iva Šulentić i Ivan Vukušić.

'The Voice Hrvatska', voditelji: Iva Šulentić i Ivan Vukušić Izvor: Promo fotografije / Autor: HRT promo







+3 'The Voice Hrvatska', voditelji: Iva Šulentić i Ivan Vukušić Izvor: Promo fotografije / Autor: HRT promo