Pobjednik Dore 2020. Damir Kedžo: Već sutra krećemo s pripremama za Eurosong

Damir Kedžo za dlaku je pobijedio na Dori 2020., no ne odmara na lovorikama, već planira nastup na Eurosong

Statuu Dore, rad umjetnika Ivice Propadala, uručio mu je Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić.

‘Čestitam pobjedniku i želim mu puno sreće u nastupu u Roterdamu. Naša cijela ekipa Hrvatske radiotelevizije pratit će sve aktivnosti koje su predviđene na tom natjecanju na najbolji mogući način i davati maksimalnu podršku našem pobjedniku, i želim da lijepo predstavljate Hrvatsku.’, rekao je Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić tijekom pobjedničke konferencije za novinare u Opatiji.

Urednik projekta Dore 2020. Tomislav Štengl zahvalio je cijeloj HRT-ovoj ekipi koja je radila na ovom velikom projektu javnog medijskog servisa. ‘Zahvaljujem svima koji su proteklih tjedan dana bili ovdje, radili naporno kako bismo sve ovo realizirali i mislim da je sve bilo vrhunski napravljeno.’, istaknuo je Štengl.

Izvođači koji su se borili za put u Nizozemsku bili su Elis Lovrić, Bojan Jambrošić, Edi Abazi, Zdenka Kovačiček, Alen Vitasović & Božidarka-Matija Čerina, Đana, Aklea Neon, Nikola Marjanović, Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe, Marin Jurić-Čivro, Lorena Bućan, Indira, Jure Brkljača, Colonia, Mia Negovetić i Damir Kedžo.

Glasalo je pet ocjenjivačkih sudova smještenih u HRT-ovim centrima (Split, Rijeka, Osijek i Čakovec/ Varaždin) i u Zagrebu. Glasanje žirija u zbroju donijelo je 16 bodova Miji Negovetić i pjesmi When it Comes to You, 15 bodova pjesmi Damira Kedže Divlji vjetre, te 14 bodova Indirinoj You Will Never Break My Heart.

Ukupni glasovi publike donijeli su pak 16 bodova pjesmi Divlji vjetre, 15 bodova pjesmi When it Comes to You, te 14 bodova pjesmi You Will Never Break My Heart.